Fracasa estrategia panista de seguridad en Morelia; cifras del INEGI lo confirman: Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:29:26

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI confirman una realidad que duele y preocupa a las familias de Morelia, la inseguridad va en aumento y el gobierno municipal no está respondiendo.

De acuerdo con la encuesta que evaluó el cierre de 2025, el 78.2 por ciento de las personas mayores de 18 años considera que Morelia es una ciudad insegura, lo que significa que 8 de cada 10 morelianos viven con miedo.

Barragán señaló que este dato no es aislado ni menor, ya que al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2024, la percepción de inseguridad aumentó 8.2 puntos porcentuales, y respecto a la medición de septiembre de 2025, el incremento fue de 2.2 puntos, lo que confirma una tendencia negativa y sostenida.

“Los números son claros y alarmantes. No solo es alta la percepción de inseguridad, sino que va en aumento. Eso es una señal de alerta que no se puede minimizar ni maquillar”, subrayó el legislador.

El diputado afirmó que la inseguridad se vive en lo cotidiano, en las colonias, en las calles, al salir a trabajar o al regresar a casa, y que estos resultados reflejan la ausencia del gobierno municipal en el territorio.

“La inseguridad crece cuando se abandonan las colonias, cuando hay calles oscuras, falta de agua, baches, basura acumulada y espacios públicos descuidados. No se puede gobernar desde el escritorio y esperar resultados distintos”, puntualizó.

Barragán sostuvo que la seguridad no se construye solo con patrullas, sino atendiendo las causas, fortaleciendo los servicios públicos y recuperando el espacio público con presencia institucional permanente.

Finalmente, afirmó que Morelia necesita un gobierno que escuche, camine la ciudad y actúe, con coordinación real entre municipio, estado y federación y una agenda clara de prevención.