Fortalecerán el cuidado y aprovechamiento responsable del agua en Corregidora con la instalación de sistema de cosecha de agua de lluvia en secundaria de Santa Bárbara

Corregidora, Querétaro, a 28 de octubre de 2025.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) implementará el Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia en la escuela secundaria “Jesús Romero Flores”, en Santa Bárbara con el cual se podrá recolectar y reutilizar el agua pluvial para el mantenimiento del plantel, reduciendo el consumo de agua potable, informó el vocal ejecutivo del organismo paraestatal, Luis Alberto Vega Ricoy.

Explicó que el proyecto promueve La educación ambiental entre estudiantes y docentes, fortaleciendo el cuidado y aprovechamiento responsable del agua en Corregidora.

“El Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia permite recolectar el agua de lluvia que cae sobre los techos de la escuela secundaria, filtrarla y almacenarla en cisternas para después utilizarla en tareas como el riego de jardines, la limpieza de sanitarios o el mantenimiento del plantel y así, de esta manera, se reduce el consumo de agua potable y se aprovecha un recurso natural que muchas veces se desperdicia”.

Igualmente, dijo, el programa de Cosecha de Agua de Lluvia también incluye talleres de educación ambiental para estudiantes y maestros, donde se promueve la importancia de cuidar este recurso, especialmente en tiempos de sequía.

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, detalló que con esta acción, se beneficiará directamente a 610 alumnas y alumnos, quienes aprenderán a cuidar y aprovechar mejor el agua.

“Este tipo de proyectos ayudan a formar una nueva cultura ambiental entre las y los jóvenes: Lo que estamos haciendo hoy aquí, en la Secundaria Jesús Romero Flores, al instalar un sistema de cosecha de agua de lluvia, créanme que es un paso muy importante para comenzar a hacer un mejor uso del agua y lograr que en esta escuela tengan un mejor servicio de agua potable. Pero también se trata de crear conciencia, para que cuando Juan, Pedro o cualquiera de ustedes llegue a ser presidenta o presidente municipal, o dirija la CEA, recuerde que desde hace años el agua ya era un problema y que siempre hay que hacer todo lo necesario para cuidarla. Eso, jóvenes, es algo muy valioso que estamos haciendo hoy en esta escuela”.

Durante la apertura del Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia estuvo presente Luis Noel Labra Ruiz, director de la Escuela Secundaria “Jesús Romero Flores”, así como regidores e integrantes del Gabinete Municipal.