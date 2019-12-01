Fortalecer la atención y promoción de los derechos humanos, una prioridad: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- El respeto, defensa y promoción de los derechos humanos es una tarea permanente y una prioridad para el Gobierno de Michoacán, afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al encabezar la firma de un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para fortalecer el trabajo institucional en la materia.

En su mensaje, Zepeda Villaseñor reconoció los avances del organismo autónomo y su transformación, así como la voluntad de colaboración con la administración estatal, al señalar que hoy se cuenta con una comisión sólida, lo cual se refleja con hechos y acciones que respaldan a la ciudadanía y contribuyen a la preservación de las garantías individuales.

El titular de la política interna informó que mediante este convenio se reforzarán las capacitaciones dirigidas a la ciudadanía en general, defensores de derechos humanos y periodistas, además de fortalecer el trabajo conjunto para dar seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas por la CEDH, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población.

Por su parte, el presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, agradeció la disposición del secretario de Gobierno para trabajar de manera permanente, y reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de impulsar la colaboración interinstitucional.

En tanto, la diputada local Xóchitl Ruiz destacó que desde el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la 76 Legislatura, se continuará coadyuvando en la promoción y defensa de los derechos humanos con adecuaciones legales acordes a la dinámica social actual.