Fortalecen municipios de Michoacán acciones conjuntas contra el dengue

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:57:32

Ziracuaretiro, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- Autoridades estatales y municipales acordaron reforzar el combate coordinado contra el dengue, mejorar el intercambio de información epidemiológica y solicitar que las clínicas privadas reporten oportunamente datos de importancia para la vigilancia epidemiológica correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Los compromisos fueron establecidos durante la reunión de la Red Jurisdiccional de Municipios Saludables, realizada en la comunidad de Caracha, municipio de Ziracuaretiro, con la participación de representantes de 13 de las 14 demarcaciones que integran esta región sanitaria, encabezada por el doctor Guillermo López Aguilera.

El doctor Gaudencio Anaya Sánchez, director de Salud Pública en el Estado, en representación del secretario de Salud de Michoacán, doctor Elías Ibarra Torres, señaló durante su intervención que la coordinación y la colaboración entre ayuntamientos, instituciones médicas y sociedad son fundamentales para contener las enfermedades transmitidas por vector.

Señaló que la salud, el acceso al agua y la seguridad deben mantenerse como prioridades, además de subrayar que el trabajo en equipo permite fortalecer las estrategias preventivas frente a las distintas variantes del dengue, cuya presencia demanda vigilancia constante, participación comunitaria y capacidad de respuesta institucional.

Entre los principales acuerdos se estableció reforzar las campañas de descacharrización, limpieza de espacios públicos, eliminación de criaderos y manejo adecuado de residuos sólidos.

También se planteó gestionar ante el Congreso del Estado de Michoacán recursos específicos, con el fin de realizar acciones contra el dengue, solicitud que será promovida por el presidente de la Red, Humberto Jiménez Solís.

Otro compromiso fue exigir que hospitales, consultorios y clínicas particulares entreguen los informes obligatorios relacionados con casos sospechosos o confirmados, así como los certificados de defunción que correspondan, con el propósito de contar con registros completos y permitir una actuación epidemiológica inmediata.

Asimismo, se acordó fortalecer el sistema jurisdiccional de información en urgencias, mejorar la comunicación entre las unidades médicas y continuar con reuniones de seguimiento en los municipios integrantes.

Las autoridades resaltaron que los avances deberán ser evaluados para evitar que los acuerdos se pierdan o queden sin cumplimiento.

Durante el encuentro se formalizó el cambio en la presidencia de la Red, luego del fallecimiento del doctor Jesús Antonio Espinoza Rochín. En su memoria se realizó un homenaje póstumo y posteriormente rindió protesta el licenciado Humberto Jiménez Solís, presidente municipal de Los Reyes, quien asumió la responsabilidad de encabezar este organismo intermunicipal.

Humberto Jiménez Solís llamó a mantener una participación activa y coordinada, con acciones que permitan atender las necesidades sanitarias de cada localidad y dar continuidad a los proyectos impulsados por su antecesor.

El presidente municipal de Ziracuaretiro, Alberto Orobio Arriaga, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de que los ayuntamientos compartan experiencias exitosas para mejorar las condiciones de salud de la población.

Como parte del programa, representantes de Los Reyes presentaron las medidas implementadas para combatir el dengue, mientras que autoridades de Uruapan expusieron las acciones relacionadas con la recolección de basura y el manejo de residuos sólidos, factores vinculados con la prevención de criaderos del mosquito transmisor.

Cristian Omar García Escobedo, encargado del área de Atención Prehospitalaria del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), explicó aspectos relacionados con el funcionamiento de la dependencia, la coordinación de ambulancias y el registro de atenciones dentro del sistema jurisdiccional.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener comunicación permanente, dar seguimiento a las gestiones planteadas y trabajar de manera conjunta para proteger la salud de los habitantes de los municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria 05.