Fortalecemos Red de Apoyo con mujeres empresarias: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:05:40

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- Cada mujer es lideresa en el ámbito en que se desenvuelve, se convierte en ejemplo de perseverancia, por eso su voz debe ser siempre escuchada, destacó la diputada local, Brissa Arroyo Martínez, durante la ceremonia por el aniversario de la Alianza de Mujeres Empresarias.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), compartió las acciones legislativas que ha impulsado para fortalecer los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como las infancias.

La Diputada Local pormenorizó que por convicción es una aliada de las mujeres, porque aún cuando ciertamente hay numerosos avances en materia Legislativa y en el reconocimiento de nuestros derechos, aún persisten brechas que se deben corregir.

"Es importante vernos como aliadas, reconocernos a nosotras mismas como lideresas y compartir nuestras capacidades, porque cada mujer tiene su propia historia, incluso muchas veces llevan consigo batallas silenciosas y aún así siguen adelante", enfatizó Brissa Arroyo.

En ese sentido, reconoció el trabajo que realiza la Alianza de Mujeres Empresarias en favor de la economía del estado así como en el desarrollo social, por ello, comprometió trazar una agenda conjunta para fomentar un esquema de participación conjunta.

Subrayó que en el Legislativo ha sido promotora de un Parlamento Abierto y ha impulsado la creación de un Consejo Ciudadano y/o consultivo Legislativo.

"Y hoy les digo, aquí tienen un espacio en el Legislativo, sus ideas, sus proyectos, sus retos, son también nuestra causa y merecen que su voz sea escuchada, así hacemos crecer está gran Red de apoyo", afirmó.

Durante este acto que recientemente se realizó, se entregaron reconocimientos a mujeres que contribuyen a la transformación y también se eligió a la nueva mesa directiva de la Alianza de Mujeres Empresarias.