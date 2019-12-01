Fortalecemos la confianza ciudadana con una justicia eficiente: Hugo Gama

Uruapan, Michoacán, a 10 de febrero de 2026. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo un encuentro con empresarias y empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Uruapan, como parte de las acciones permanentes de vinculación con el sector productivo del estado.

En la reunión estuvo acompañado por las magistradas y magistrado de le Región Uruapan: Ma. Isabel Torres Murillo, Genaro Álvarez Pérez, Mayra Xiomara Treviño Guízar y Alejandra Elenni Velázquez Espino, con quienes compartió la visión institucional sobre la importancia de una impartición de justicia eficiente para fortalecer la confianza ciudadana y detonar el desarrollo económico.

Durante su mensaje, Gama Coria subrayó que el Poder Judicial tiene claro el compromiso que mantiene con el sector empresarial, el cual se centra en garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, ya que la certeza jurídica es un elemento indispensable para incentivar la inversión y consolidar entornos favorables para la actividad económica.

Asimismo, señaló que la institución realiza un análisis detallado de sus procesos jurisdiccionales, a fin de identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer la impartición de justicia en los puntos donde se requiere mayor atención, con el objetivo de reforzar la justicia pronta y expedita, condición necesaria para consolidar una justicia completa, en la que los asuntos sean revisados de manera puntual y desde todas las perspectivas involucradas.

En este contexto, el magistrado presidente destacó que también se trabaja de manera paralela en la especialización del personal del Poder Judicial, como una estrategia clave para la calidad y eficiencia del servicio jurisdiccional: “ya se trabaja en un programa de especialización para jueces de control y de enjuiciamiento, lo que permitirá que los asuntos en materia penal avancen con mayor agilidad y dentro de los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Finalmente, reiteró que las puertas del nuevo Poder Judicial del Estado se encuentran abiertas para el sector empresarial, e invitó a las y los integrantes de CANACO Uruapan a mantener una comunicación cercana.