Fortalecemos la búsqueda de personas en Morelia a través de un acuerdo con el Ayuntamiento: Raúl Zepeda

Fortalecemos la búsqueda de personas en Morelia a través de un acuerdo con el Ayuntamiento: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 18:37:49
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Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- Con el objetivo de agilizar y fortalecer la localización de personas desaparecidas, el Gobierno de Michoacán firmó un acuerdo de colaboración entre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y el Ayuntamiento de Morelia, mediante el cual se establecen mecanismos de coordinación directa y homologación de acciones para evitar trámites innecesarios y acelerar las respuestas institucionales.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se ha asumido el compromiso de robustecer las áreas encargadas de la búsqueda de personas, priorizando la atención inmediata y la coordinación efectiva entre autoridades. Esto permitirá avanzar hacia un esquema más ágil, donde la información fluya sin obstáculos y se reduzcan los tiempos de reacción ante los reportes.

Como parte central del acuerdo, dijo que se contempla la creación de una Célula de Búsqueda Municipal en Morelia, que operará de manera coordinada con instancias estatales y nacionales, con personal capacitado y disponible de forma inmediata para atender casos de desaparición.   

Enfatizó que este modelo busca integrar esfuerzos de corporaciones de seguridad, áreas de atención a víctimas y dependencias municipales para intervenir desde el primer momento en la localización. Además, se prevé la participación activa de instituciones municipales en la recepción de reportes, despliegues operativos y acompañamiento a familiares.

Finalmente, Zepeda Villaseñor subrayó que la prioridad es garantizar resultados con rapidez y sensibilidad, dejando de lado la burocracia que retrasa los procesos, y consolidando un sistema de búsqueda más eficiente, humano y cercano a las víctimas.

Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, manifestó que la seguridad no debe politizarse. Destacó que la estrecha coordinación que mantiene con los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, así como con el fiscal Carlos Torres Piña, ha permitido entregar resultados positivos para la ciudadanía.

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