Fortalece SET Jalisco atención a contribuyentes con capacitación en inteligencia emocional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 15:17:01

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- Con el objetivo de brindar una atención más cercana, empática y eficiente a las y los contribuyentes, el Servicio Estatal Tributario de Jalisco (SET), capacitó a 250 servidoras y servidores públicos mediante el Taller de Inteligencia Emocional y Servicio al Público, realizado del 6 al 8 de octubre.

La capacitación reunió a personal de todas las oficinas recaudadoras del estado de Jalisco y de la Oficina de Servicios al Contribuyente, áreas que mantienen contacto directo con la ciudadanía para atender trámites, dudas y aclaraciones relacionadas con sus obligaciones fiscales.

El taller fue impartido por la Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital.

A diferencia de una capacitación exclusivamente teórica, las actividades se desarrollaron bajo un esquema teórico-práctico que permitió al personal trabajar mediante dinámicas grupales, juegos de roles y simulaciones de situaciones que enfrentan cotidianamente durante la atención en ventanilla, vía telefónica y a través de medios digitales.

Entre los temas abordados estuvieron los fundamentos de la inteligencia emocional como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales, así como el manejo del estrés y las emociones durante la atención al público, comunicación asertiva, escucha activa y herramientas para atender a personas molestas o inconformes.

También se trabajó en el manejo de conflictos y en la importancia de ofrecer un servicio basado en el trato digno, la cordialidad, la claridad en la información y la orientación hacia soluciones.

La capacitación parte de reconocer que, además del conocimiento técnico necesario para atender trámites y obligaciones fiscales, la manera en que una persona es atendida influye en su experiencia frente a las instituciones públicas.

Por ello, fortalecer herramientas como la empatía, la escucha activa y la autorregulación emocional permite al personal mantener una comunicación clara y respetuosa, incluso ante situaciones de presión, inquietud o inconformidad.

Este tipo de herramientas contribuyen al bienestar laboral de las y los servidores públicos, al facilitar el manejo de situaciones complejas y disminuir el desgaste que puede generar la atención cotidiana al público.

Al incorporar personal de las distintas oficinas recaudadoras del estado, el SET trabaja para que estas herramientas se traduzcan en una mejora homogénea en la calidad de la atención que reciben contribuyentes de las diferentes regiones de Jalisco.

Con estas acciones, el Servicio Estatal Tributario de Jalisco refrenda su compromiso con la profesionalización permanente de su personal y con la construcción de un servicio público más humano, cercano, eficiente y orientado a las necesidades de las y los jaliscienses.

El SET reconoció la colaboración de la Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), por el diseño e impartición del taller, así como de Ciudad Creativa Digital por facilitar sus instalaciones y respaldar esta iniciativa de profesionalización del servicio público.