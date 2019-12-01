Fortalece Seimujer protección ciudadana con 172 Zonas Seguras en tiendas Oxxo

Fortalece Seimujer protección ciudadana con 172 Zonas Seguras en tiendas Oxxo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 19:07:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano, fortaleció la red de protección para las mujeres al convertir las tiendas Oxxo en espacios de refugio. Actualmente, operan 172 Zonas Seguras Las Solidarias en sucursales de Morelia, además de las habilitadas en distintos municipios del estado. 

En estos establecimientos, cualquier mujer en riesgo puede resguardarse y pedir ayuda. Al reportar la situación, se activa de inmediato un protocolo enlazado al C5 Michoacán, garantizando una respuesta rápida de las corporaciones de seguridad y acompañamiento institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La titular de la Seimujer destacó que garantizar a las mujeres espacios seguros y accesibles es una prioridad para el Gobierno de Michoacán. “Queremos que cada mujer sepa que no está sola. Si enfrenta una situación de riesgo, puede acudir a una Zona Segura Las Solidarias para recibir apoyo y activar de inmediato los mecanismos de protección”, señaló la funcionaria estatal.

El personal de las tiendas Oxxo participantes está capacitado para brindar una primera atención con perspectiva de género. Su prioridad es proteger la integridad de las mujeres y activar el protocolo de emergencia para canalizar el caso de inmediato a las autoridades de seguridad.

Con esta red de protección, que continúa fortaleciéndose en Morelia y extendiéndose a municipios del interior del estado, la secretaria refrendó el compromiso de Seimujer de seguir impulsando acciones que garanticen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, mediante la coordinación entre instituciones, el sector privado y la ciudadanía para construir un Michoacán más seguro para todas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece trabajador tras caer de edificio en construcción en San Pedro, Nuevo León
Balean vivienda en la colonia El Vergel de Zamora, Michoacán; hay una mujer herida
Obtienen condenas de hasta 60 años de prisión contra secuestradores que operaban en Salamanca
Fallece conductor involucrado en atropellamiento masivo durante festejos por el triunfo de México en Cabo San Lucas
Más información de la categoria
EEUU desmantela red internacional de huachicol operada por Jalisco: Dinero sucio financia campañas y presencia de políticos en medios en México, acusa Departamento del Tesoro; contratos públicos son para lavarlo
Denuncian trabajadores del ISSSTE agresiones y abandono de autoridades en clínicas de Michoacán
Sacude sismo de magnitud 6.1 a Sinaloa; autoridades mantienen recorridos para descartar daños o incidentes
Suman casi 2 mil muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 10 mil heridos
Comentarios