Fortalece Seimujer protección ciudadana con 172 Zonas Seguras en tiendas Oxxo

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano, fortaleció la red de protección para las mujeres al convertir las tiendas Oxxo en espacios de refugio. Actualmente, operan 172 Zonas Seguras Las Solidarias en sucursales de Morelia, además de las habilitadas en distintos municipios del estado.

En estos establecimientos, cualquier mujer en riesgo puede resguardarse y pedir ayuda. Al reportar la situación, se activa de inmediato un protocolo enlazado al C5 Michoacán, garantizando una respuesta rápida de las corporaciones de seguridad y acompañamiento institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La titular de la Seimujer destacó que garantizar a las mujeres espacios seguros y accesibles es una prioridad para el Gobierno de Michoacán. “Queremos que cada mujer sepa que no está sola. Si enfrenta una situación de riesgo, puede acudir a una Zona Segura Las Solidarias para recibir apoyo y activar de inmediato los mecanismos de protección”, señaló la funcionaria estatal.

El personal de las tiendas Oxxo participantes está capacitado para brindar una primera atención con perspectiva de género. Su prioridad es proteger la integridad de las mujeres y activar el protocolo de emergencia para canalizar el caso de inmediato a las autoridades de seguridad.

Con esta red de protección, que continúa fortaleciéndose en Morelia y extendiéndose a municipios del interior del estado, la secretaria refrendó el compromiso de Seimujer de seguir impulsando acciones que garanticen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, mediante la coordinación entre instituciones, el sector privado y la ciudadanía para construir un Michoacán más seguro para todas.