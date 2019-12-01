Fortalece Michoacán atención integral a más de 2 mil 900 mujeres con cáncer: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:41:13

Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- Más de 2 mil 900 michoacanas han recibido apoyos del Programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, lo cual ha permitido una atención integral a la enfermedad, señaló el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que, desde el inicio de la presente administración, se puso en marcha este esquema de apoyos que brinda 4 mil pesos mensuales, los cuales permiten cubrir gastos de pasaje a fin de acudir puntualmente a los tratamientos.

“Hoy el Gobierno de Michoacán cuenta con herramientas de última generación para los tratamientos contra el cáncer; muestra de ello es el acelerador lineal y un PET Scan que entraron en funciones el pasado mes de septiembre”.

Ramírez Bedolla puntualizó que la administración estatal destinó 165 millones de pesos, sin generar deuda pública, con lo cual se garantiza atención oportuna a todas las michoacanas con padecimientos oncológicos.

El gobernador enfatizó que estos recursos provienen de una gestión financiera responsable, como parte de una política pública que prioriza el bienestar de las mujeres y sus familias.