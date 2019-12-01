Fortalece la FGE de Michoacán la preparación institucional ante emergencias

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la preparación institucional ante emergencias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo una jornada intensiva de capacitación en materia de protección civil, enfocada en mejorar la respuesta operativa de su personal y garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios.

La actividad fue organizada por la Dirección de Seguridad Institucional en coordinación con la Coordinación de Prevención y Salud, siguiendo las directrices del fiscal general, Carlos Torres Piña. Esta capacitación también forma parte de los preparativos rumbo al Primer Simulacro Nacional 2026 por Sismo, programado para el próximo 6 de mayo.

Los trabajos estuvieron encabezados por los titulares de ambas áreas, Juan Eulogio Sandoval Vargas y Adrián Moreno Ortega, quienes impulsaron estrategias orientadas a consolidar una cultura de prevención y gestión de riesgos dentro de la institución. Durante la jornada se priorizó la mejora continua de los protocolos de actuación, así como el fortalecimiento de la organización y capacidad de reacción ante posibles contingencias.

Entre los principales objetivos destacan el reforzamiento de la cultura preventiva frente a sismos de gran magnitud, la evaluación de la capacidad de respuesta interna y la profesionalización del personal brigadista, fomentando valores como la disciplina, el servicio y la solidaridad.

Como parte de las actividades, se realizaron ejercicios de simulación tanto en gabinete como en campo, algunos sin previo aviso, con el fin de medir la efectividad de los protocolos en escenarios cercanos a la realidad. Asimismo, se abordó la estructura organizativa necesaria para ejecutar simulacros, desde la planeación hasta la evaluación de resultados.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la capacitación constante de su personal y el fortalecimiento de medidas preventivas que contribuyan a generar entornos más seguros para la ciudadanía.