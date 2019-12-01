Fortalece la FGE acciones de prevención de la extorsión en Hospital Infantil de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y a la Extorsión, realizó acciones de prevención dirigidas al personal de salud y ciudadanía en general en las instalaciones del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”.

Sobre el particular se informó que se impartió la conferencia denominada “Prevención de la Extorsión”, dirigida al personal médico, de enfermería y administrativo del nosocomio, con el objetivo de brindar herramientas que permitan identificar, prevenir y denunciar este delito.

De manera complementaria, se instaló un stand informativo en la entrada del hospital, donde se estableció contacto directo con familiares de pacientes y público en general, entregando material informativo, difundiendo recomendaciones básicas de prevención y promoviendo la denuncia anónima a través del número 089.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Guardia Civil, mediante el área de Proximidad Social y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y a la Extorsión, logrando un impacto directo en 220 personas, además de la colocación de 20 carteles informativos y la entrega de 160 volantes.