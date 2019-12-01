Fortalece la FGE acciones de prevención de la extorsión en Hospital Infantil de Michoacán

Fortalece la FGE acciones de prevención de la extorsión en Hospital Infantil de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 16:15:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y a la Extorsión, realizó acciones de prevención dirigidas al personal de salud y ciudadanía en general en las instalaciones del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”.

Sobre el particular se informó que se impartió la conferencia denominada “Prevención de la Extorsión”, dirigida al personal médico, de enfermería y administrativo del nosocomio, con el objetivo de brindar herramientas que permitan identificar, prevenir y denunciar este delito.

De manera complementaria, se instaló un stand informativo en la entrada del hospital, donde se estableció contacto directo con familiares de pacientes y público en general, entregando material informativo, difundiendo recomendaciones básicas de prevención y promoviendo la denuncia anónima a través del número 089.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Guardia Civil, mediante el área de Proximidad Social y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y a la Extorsión, logrando un impacto directo en 220 personas, además de la colocación de 20 carteles informativos y la entrega de 160 volantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Fortalece Querétaro la profesionalización policial
Menor de edad mata a su papá y su hermano en Toluca
Muere en el HGR IMSS Charo, motociclista accidentado en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Comentarios