Fortalece Julio César Conejo Alejos coordinación con encargados del orden para impulsar obras y programas en Morelos

Villa Morelos, Michoacán, a 7 de abril del 2026.– Con el objetivo de reforzar la comunicación directa y dar seguimiento a las necesidades de cada comunidad, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, sostuvo una reunión de trabajo con un grupo de encargados del orden en Villa Morelos.

Durante el encuentro, el edil en movimiento informó de manera puntual sobre el Programa Operativo Anual de Obra Pública, detallando las acciones y proyectos que se estarán ejecutando en cada localidad, así como las obras específicas contempladas para este año.

Asimismo, destacó los distintos apoyos que el Gobierno Municipal con causa brinda en sectores clave como educación, salud, cultura y desarrollo social. En este sentido, subrayó la implementación del programa de mujeres emprendedoras, mediante el cual se imparten cursos y talleres para la elaboración de bolsas, generando oportunidades de autoempleo en las comunidades.

Julio César Conejo Alejos también señaló que, de manera paralela, se realizan visitas a escuelas de todos los niveles educativos para atender temas prioritarios como salud mental, prevención de adicciones, violencia y accidentes, fortaleciendo así la cultura de la prevención entre niñas, niños y jóvenes.

En la reunión se abordaron además temas relacionados con el presupuesto de ingresos y egresos del municipio, la prevención de incendios forestales ante la temporada actual, así como los apoyos disponibles a través de áreas como Desarrollo Rural, Política Social, el Sistema DIF y atención a migrantes.

El presidente municipal informó que, como parte de los programas de apoyo social, a finales de este mes se trasladará a un grupo de personas a la ciudad de Guadalajara, cubriendo el costo de su pasaje, con el fin de facilitar diversos trámites y gestiones.

También explicó que estos encuentros se estarán realizando de manera constante, dividiendo a los encargados del orden por zonas para brindar una atención más eficiente. Como parte de este encuentro, se entregaron artículos deportivos y utilitarios como balones, termos y bolsas, fomentando el deporte y la participación comunitaria en cada localidad.

El alcalde en movimiento reiteró que el Gobierno Municipal de Morelos continuará trabajando de la mano con las comunidades, escuchando y atendiendo sus necesidades para seguir construyendo un municipio con mayor bienestar para todas y todos.