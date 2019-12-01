Fortalece Gobierno de Morelia la convivencia escolar con programa 'Reaprendiendo en tu Escuela'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 17:02:21

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Bien Común y Política Social impulsa el programa “Reaprendiendo en tu Escuela, Brillamos más”.

Su objetivo es fortalecer la convivencia escolar, promover una cultura de paz y brindar herramientas para la atención de problemáticas dentro de las comunidades educativas.

Dentro del tercer foro de este taller se contó con la presencia del diputado federal, David Cortés Mendoza; la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez; y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo.

Dichas personalidades asistieron como invitados y acompañaron las actividades enfocadas en fortalecer el bien común y la convivencia dentro de las comunidades educativas.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, destacó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan el bienestar de las familias morelianas y contribuyan a generar espacios educativos donde prevalezcan el respeto, el diálogo y la sana convivencia.

Esta estrategia, implementada por la Dirección de Educación, ofrece acompañamiento integral a estudiantes, docentes y padres de familia mediante talleres presenciales, dinámicas psicoeducativas, grupos de psicodrama y diagnósticos generales de los planteles.

Asimismo, contempla el seguimiento a las familias y la coordinación con distintas áreas municipales para atender las necesidades de cada comunidad escolar.

El programa promueve la comunicación asertiva y la aplicación de prácticas restaurativas básicas para la resolución de conflictos cotidianos.

Entre los temas que se abordan destacan la prevención de adicciones, el bullying y el ciberbullying, la sexualidad, el autocuidado, las estrategias de comunicación y la influencia de la inteligencia artificial.

Como parte de estas acciones, durante el periodo de 2025 a 2026, el Gobierno Municipal ha destinado 2 millones de pesos para el pago de psicólogos y talleristas que brindan atención a comunidades educativas de nivel básico, secundaria y bachillerato en Morelia.

De enero de 2025 a octubre de 2026, las actividades, talleres y pláticas realizadas mediante esta estrategia han registrado una asistencia de 84 mil beneficiarios en 180 escuelas del municipio, lo que contribuye a fortalecer los aprendizajes, las habilidades socioemocionales y la participación de la comunidad educativa.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la educación de niñas, niños, adolescentes y sus familias.