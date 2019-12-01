Fortalece Dayana Pérez diálogo con artesanos rumbo a Semana Santa en Salvador Escalante

Fortalece Dayana Pérez diálogo con artesanos rumbo a Semana Santa en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 16:46:13
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Salvador Escalante, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- En Salvador Escalante, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza sostuvo un encuentro con artesanas y artesanos, destacando que el diálogo directo es fundamental para preservar y fortalecer las tradiciones que dan identidad al municipio.

Durante la reunión, se avanzó en la organización de las actividades de Semana Santa, particularmente en el desfile de Domingo de Ramos, donde se busca sumar esfuerzos para garantizar un evento ordenado, seguro y representativo de la riqueza cultural de la región. Bajo la premisa de Gobernar con amor justicia y Libertad, la alcaldesa reiteró su compromiso con el impulso de las tradiciones locales.

Asimismo, se destacó la importancia de trabajar en conjunto con la ciudadanía, escuchando las necesidades del sector artesanal y promoviendo acciones que generen beneficios colectivos. En este sentido, la administración municipal reafirma su visión de Escuchar resolver Y transformar, como eje rector de su gobierno.

Las y los artesanos reconocieron la apertura de las autoridades municipales para construir acuerdos que fortalezcan la actividad cultural y económica, especialmente en una temporada clave para el turismo. En este contexto, se reiteró que Santa Clara del Cobre enamora, consolidándose como uno de los principales atractivos del municipio.

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