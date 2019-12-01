Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Bajo la premisa que la prevención es un factor transcendental en la salud pública, las y los diputados de la 76 Legislatura reformaron la Ley de Salud de Michoacán para fortalecer la promoción de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, la planificación familiar y la corresponsabilidad de mujeres y hombres en las decisiones reproductivas.

Mediante el dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social se reformaron los incisos a), c), e) y f), y se adiciona el inciso g) de la fracción III del artículo 6°; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 31, todos de la Ley en mención, esto a propuesta de los diputados Juan Pablo Celis y Carlos Bautista Tafolla, respectivamente.

Es así, que se estableció en la normativa que la Secretaría de Salud deberá implementar permanente programas de información y orientación en materia de planificación familiar y educación sexual integral, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, garantizando información clara, objetiva y accesible sobre los métodos anticonceptivos disponibles para mujeres y hombres.

Lo que actualiza el lenguaje normativo y fortalecer las acciones institucionales de difusión, orientación y capacitación, a fin de que las personas adolescentes y en edad reproductiva cuenten con información clara, objetiva, accesible y libre de prejuicios sobre los métodos anticonceptivos disponibles, incluidos los métodos de barrera externos e internos.

“La asesoría se realizará libre de discriminación y estereotipos de género, sin condicionamientos relacionados con la edad, estado civil, número de hijas o hijos o autorización de terceras personas”, establece la reforma aprobada por unanimidad de votos.

Asimismo, se reconoció de manera expresa en la Ley a la vasectomía como método anticonceptivo permanente siempre bajo el principio de voluntariedad, consentimiento informado, perspectiva de género y derechos humanos.

Finalmente, se estableció en su articulado transitorio, la Secretaría de Salud fortalecerá las acciones de información, orientación y sensibilización en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente; dichas acciones, programas y campañas se realizarán de manera progresiva, conforme a la capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria tanto de la Secretaría, como de las instituciones de salud competentes.