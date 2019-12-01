Fortalece Congreso de Michoacán la prevención y atención de violencia digital

Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- Con la aprobación de la reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, la 76 Legislatura fortaleció los mecanismos institucionales para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar en entornos digitales, mediante la implementación de protocolos específicos y la promoción de entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes.

Por unanimidad de votos, las y los diputados respaldaron el dictamen elaborado por las Comisiones unidas de Educación y la de Protección a la Niñez y Adolescencia, en el cual conjuntaron las propuestas presentadas por los diputados Itzé Camacho, Juan Carlos Barragán y Teresita Herrera, respectivamente, mediante el cual se reformó los artículos 4, 8 y 24 de dicha ley.

Fue así como en sesión extraordinaria el Pleno Legislativo consideró necesario dotar al marco normativo de una definición más amplia, clara y acorde a la realidad social, que permita una mejor identificación, prevención y atención de estas conductas; por ello, ampliaron el concepto de violencia digital.

Asimismo, establecieron que la Secretaría de Educación, a fin de combatir los fenómenos de violencia escolar, deberá fomentar la capacitación digital orientada a la prevención y atención de la violencia digital, reconociendo que el fortalecimiento de habilidades y competencias en el uso responsable de las tecnologías constituye un elemento clave para la detección oportuna y la adecuada intervención ante estos casos.

Finalmente, las y los legisladores destacaron que el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación, han generado nuevas formas de agresión que impactan directamente en la integridad, dignidad, intimidad y desarrollo de las personas educandas, por ello, la importancia de modificar las leyes para respondan a las necesidades actuales.