Fortalece CEPCQ estrategias y protocolos ante próximos operativos de prevención

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- En un ejercicio de colaboración a favor de la prevención y el cuidado de la integridad de la población, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, (CEPCQ) Javier Amaya Torres, encabezó una reunión operativa con directivos y personal operativo de las coordinaciones municipales de Protección Civil, para coordinar estrategias preventivas y protocolos de actuación ante actividades y operativos a realizarse en próximas fechas con motivo de la temporada invernal y celebraciones de fin de año.

Amaya Torres destacó la importancia de estos espacios de coordinación con las instancias municipales a fin de alinear esfuerzos, compartir experiencias, intercambiar información y fortalecer la capacidad operativa que permitan fortalecer la cultura de prevención y de autocuidado entre la población.

Durante el encuentro se revisaron protocolos de actuación y se afinaron estrategias para los próximos operativos en temas clave como la temporada invernal, las fiestas decembrinas y los eventos con alta concentración de personas, además de coordinar apoyos logísticos para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, entre otros.

Las autoridades presentes en este ejercicio destacaron la importancia de sumar esfuerzos y reforzar el compromiso institucional de trabajar unidos, para anticiparse a los riesgos y privilegiar en todo momento la protección de la población y la integridad del personal de primera respuesta.

Dentro de esta jornada se contó con la participación de los titulares de Protección Civil de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Amealco, San Juan del Río, Pedro Escobedo y Ezequiel Montes, consolidando un frente común de prevención y respuesta.