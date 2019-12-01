Fortalece CEI trabajos por movilidad en la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:31:34

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), con el apoyo del municipio de Landa de Matamoros, continua con la remoción de piedras, lodo y demás material, tras los recientes derrumbes en caminos de la demarcación, principalmente en el tramo entre las localidades de Río Verdito y Agua Zarca, en el estado de Querétaro.

Asimismo, el personal lleva a cabo maniobras de estabilización de taludes en el mismo tramo, para reforzar la seguridad vial.

Con estas acciones, se benefician a 42 comunidades, que representan más de siete mil habitantes de la zona.

Las labores presentan un avance constante y se estima concluyan en aproximadamente dos semanas.