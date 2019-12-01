Fortalece CEI trabajos por movilidad en la Sierra Gorda de Querétaro

Fortalece CEI trabajos por movilidad en la Sierra Gorda de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:31:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), con el apoyo del municipio de Landa de Matamoros, continua con la remoción de piedras, lodo y demás material, tras los recientes derrumbes en caminos de la demarcación, principalmente en el tramo entre las localidades de Río Verdito y Agua Zarca, en el estado de Querétaro.

Asimismo, el personal lleva a cabo maniobras de estabilización de taludes en el mismo tramo, para reforzar la seguridad vial.

Con estas acciones, se benefician a 42 comunidades, que representan más de siete mil habitantes de la zona.

Las labores presentan un avance constante y se estima concluyan en aproximadamente dos semanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios