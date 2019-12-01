Fortalece Brissa Arroyo relación con estructura social de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 16:48:29

Morelia, Michoacán, a 07 de febrero 2026.-Para reforzar el acercamiento y relación con la estructura social, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, realizó un recorrido en el tianguis de El Realito en donde platicó con los oferentes aglutinados en la Unión de Comerciantes Mártires de Uruapan, de Morelia.

Acompañada del Secretario general de esta organización, J. Ascensión Ortiz Paz, la legisladora local escuchó a las y los comerciantes que se instalan en esta colonia, así como a las mujeres y hombres que recorren el mercado para realizar sus compras.

Brissa Arroyo, -coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-, reconoció el esfuerzo y trabajo que cada uno de los comerciantes hace para ganar el sustento diario y sostener a sus familias.

“Son ustedes quienes dan vida a las calles de Morelia, que mantienen liderazgo en la ciudad y que además contribuyen a mantener vigente esta tradición de visitar los tianguis”, dijo.

Brissa Arroyo recordó que en el Congreso Local, está impulsando una agenda legislativa ciudadana, con visión social, que responde a la progresividad de los derechos de mujeres, infancias, adultos mayores, medio ambiente y desarrollo económico.

Y para impulsar la gestión social tiene al servicio de la ciudadanía la Casa de Atención Ciudadana ubicada en Calle del Trabajo 169, en el Centro Histórico, para brindar servicios como: Asesoría Legal, trámites digitales, vinculación con el sector salud e instituciones gubernamentales, apoyo para obtener actas de nacimiento, de defunción o de matrimonio, constancia de situación fiscal, asesoría para la visa americana, productos para el hogar (tinacos, calentadores, colchones) a bajo costo, entre otros servicios.

El Secretario general de la Unión de Comerciantes Mártires de Uruapan, de Morelia, J. Ascensión Ortiz Paz, agradeció la visita de la diputada Brissa Arroyo y le expresó la voluntad de trabajar juntos por medio de una red de apoyo para que los comerciantes sean escuchados y atendidos en diversas demandas.

Algunas de las necesidades que expusieron los oferentes son créditos o financiamiento para emprendimientos, servicios de salud, trámites legales, entre otros.