Fortalece Bedolla infraestructura vial de Huandacareo; arranca rehabilitación de calle Lázaro Cárdenas

Huandacareo, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas, donde el Gobierno estatal destina 36.4 millones de pesos en beneficio de más de 11 mil habitantes de la zona.

Destacó que con esta obra de más de un kilometro, se impulsa la economía, empleo y el turismo del municipio, ya que, dicha vialidad se ubica en la zona de balnearios de la cabecera municipal, a través de la cual los turistas y visitantes de diversas partes del país, principalmente de Guanajuato, Morelia y municipios vecinos, podrán arribar de manera segura.

Ramírez Bedolla puntualizó que la calle será de primer nivel, al cumplir con todas la normas oficiales de vialidad en materia de seguridad y peatonal, con lo cual se da cumplimiento a uno de los compromisos realizados con anterioridad.

Expuso que en la región se han invertido más de 450 millones de pesos, muestra de ello es la rehabilitación del tramo carretero que comprende 123 kilómetros desde Cuitzeo, Huandacareo, Villa Morelos, Puruándiro, Penjamillo, Numarán y La Piedad; además se encuentra en proceso la intervención de la carretera Huandacareo a Tupátaro.

Mientras que Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, explicó que la rehabilitación de esta calle se realizará de manera integral al contemplar sistema de drenaje, banquetas amplias, señalamiento podotáctil para personas con discapacidad, mobiliario urbano, alumbrado público, paradores de transporte, jardineras, bolardos metálicos, racks para bicicletas entre otras cosas.

Acompañaron al gobernador Pedro Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo; Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico; Belinda Iturbide, diputada local, Eva Tinoco Herrera, presidenta de la Asociación de Balnearios de Huandacareo, así como habitantes del municipio.