Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 15:32:18

Ziracuaretiro, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó al municipio de Ziracuaretiro una ambulancia de urgencias básicas, con el propósito de fortalecer la atención médica prehospitalaria y salvaguardar la vida de los pacientes.

Explicó que la unidad móvil se encuentra totalmente equipada, lo que permitirá responder de manera ágil y oportuna ante cualquier emergencia y realizar traslados más oportunos hacia los centros de salud. Además, destacó que cumple con la Norma Oficial Mexicana 034.

El mandatario ha entregado también 37 ambulancias de urgencias básicas a igual número de autogobiernos indígenas. La meta es dotar a las 57 comunidades que hasta el momento han determinado implementar este sistema de gobierno para administrar sus propios recursos.

“Estamos entregando en todo el estado este tipo de ambulancias a los municipios que las requieren y a todas las comunidades indígenas con autogobierno. Son de la más alta gama que utilizan en el IMSS e ISSSTE”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que las ambulancias de urgencias básicas, adquiridas con recursos estatales por un valor de 1.8 millones de pesos cada una, están dadas de alta en el padrón nacional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado (CRUM), a fin de canalizar de forma efectiva a los pacientes hacia hospitales especializados y brindar capacitación continua a paramédicos y operadores.

A la entrega asistieron el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; el coordinador estatal del CRUM, Christian Omar García Escobedo; el presidente municipal de Ziracuaretiro, Alberto Orobio Arriaga; la jefa de enfermería del Centro de Salud, Rosa Isela Álvarez Ochoa; y el diputado local Reyes Galindo Pedraza, además de otras autoridades estatales y habitantes de la zona.