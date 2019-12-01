Fortalece AMEQ infraestructura con nuevo mobiliario en Paseo 5 de Febrero

Querétaro, Querétaro, 10 de abril del 2026.- El titular de la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que, como parte del programa "Voy Contigo" y con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los usuarios del sistema Qrobus, se realizó la instalación de mobiliario en las siete estaciones de Paseo 5 de Febrero.

Destacó que se colocaron 17 bancas por estación, sumando un total de 119, esto con el objetivo de brindar mayor comodidad a las y los usuarios mientras esperan su ruta, además con la implementación del nuevo mobiliario, se permite tener más amplitud en pasillos, favoreciendo a personas débiles visuales o en silla de ruedas.

“Con el objetivo de mejorar la funcionalidad de las siete estaciones de Paseo 5 de Febrero, garantizar la seguridad y con mejor experiencia para los usuarios, se han habilitado 17 bancas adicionales en cada estación, lo que nos da un total de 119”, puntualizó.

Asimismo resaltó que la intervención responde a la necesidad de contar con espacios más funcionales, accesibles y dignos dentro de la infraestructura del sistema de transporte Qrobus, además de contribuir a una movilidad más segura y ordenada en las estaciones de Paseo 5 de Febrero.

Finalmente, Cuanalo Santos refirió que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar la experiencia y poniendo en el centro a las personas usuarias del sistema Qrobus, Así, la AMEQ continuará trabajando en la modernización del sistema con acciones concretas que respondan a las necesidades reales de la población.