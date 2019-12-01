Fortalece Alma Mireya González lazos con el magisterio de Quiroga en inicio de ciclo escolar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 20:43:21
Quiroga, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.– Con el objetivo de reconocer la labor del magisterio y establecer acuerdos en beneficio de la educación, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, sostuvo un encuentro con maestras y maestros del municipio, a quienes felicitó por el arranque del nuevo ciclo escolar.

La edil expresó que la Presidencia Municipal es la casa de todas y todos, por lo que siempre estarán las puertas abiertas para el diálogo y la colaboración con los docentes. Por lo que, destacó la importancia de sumar esfuerzos para seguir construyendo un futuro con más oportunidades para la niñez y juventud quiroguense.

En el marco de este encuentro, se acordó fortalecer la coordinación entre el Ayuntamiento y las instituciones educativas, particularmente en torno a la organización de las fiestas patrias y demás celebraciones cívicas y culturales próximas, que representan una tradición de identidad y orgullo para el municipio. 

Asimismo, se refrendó el compromiso de la administración municipal de apoyar a las y los docentes en la mejora de condiciones para la enseñanza y en actividades que fortalezcan la participación de la comunidad educativa.

Al concluir, González Sánchez señaló que “en cada maestra y maestro de Quiroga reconocemos no sólo el compromiso con la educación, sino también el amor con el que forman a nuestras niñas, niños y jóvenes. Tengan la certeza de que este gobierno seguirá siendo un aliado del magisterio, porque juntos construiremos un mejor presente y un futuro lleno de oportunidades para nuestras familias”.

