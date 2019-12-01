Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de incendios forestales mediante la identificación anual de las zonas de mayor riesgo, considerando factores como sequías, antecedentes de incendios, vegetación y cercanía de asentamientos humanos, la 76 Legislatura modificó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán.

La propuesta promovida por el diputado Octavio Ocampo Córdova, fue dictaminada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, para adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 112 de la Ley en mención, a fin de establecer en el Programa Estatal de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales la obligación de identificar anualmente las zonas forestales prioritarias de riesgo de incendio en la entidad.

Para lo cual, se deberá considerar entre otros elementos, los antecedentes y recurrencia de incendios forestales, las condiciones climáticas y de sequía, las características de la vegetación y disponibilidad de material combustible, la proximidad de asentamientos humanos y demás factores que incrementen el riesgo de estos siniestros.

Asimismo, en las zonas identificadas como prioritarias, la Comisión Forestal del Estado; en coordinación con los ayuntamientos, promoverá acciones anticipadas de prevención, capacitación, vigilancia y detección temprana, manejo de material combustible, apertura y mantenimiento de brechas cortafuego y difusión de medidas preventivas.

En este sentido, se procurará la participación de ejidos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas, propietarios y poseedores de terrenos forestales, productores rurales y grupos voluntarios, dejando en claro que, no se pretende trasladar a las comunidades las responsabilidades que corresponden a las autoridades, sino se busca que la sociedad pueda participar, de manera organizada y coordinada, principalmente en las tareas de prevención y detección temprana.