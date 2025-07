Foros de discusión no son espacios de pre campaña, afirmó Gerardo Herrera Ángeles

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2025.- Los foros de discusión a los que convoca la Legislatura de Querétaro no son espacios de pre campaña para las elecciones de 2027, afirmó Gerardo Herrera Ángeles, presidente de las Comisiones Unidas de Planeación y Presupuesto y Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones donde se discute la iniciativa del “Batán Agua para Todos” que propuso el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, respecto al abastecimiento de agua para la entidad para los próximos 50 años.

“El un foro que se canceló porque no era un foro de precampaña hacia el 27, sino era un asunto de expertos que termino no siendo eso por lo que habrá otros foros donde las reglas estarán claras para que todas las puedan cumplir”.

Esto luego de que el foro ciudadano sobre el Sistema Batán que se realizaría el 27 de junio se canceló de último momento por las Comisiones Unidas del Congreso local, pese a la presencia de decenas de ciudadanos en la sede legislativa, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Ángeles Herrera, argumentó que las propuestas de ponentes remitidas por los partidos no cumplían los requisitos técnicos ni entregaron semblanzas completas.

Ángeles Herrera afirmó que las reglas fueron claras, es decir, cuando alguien hace un foro con ciertas reglas y, si no se cumplen no hay condiciones para hacerlo.

“Tenemos que ser coherentes y por supuesto, que los ciudadanos opinen y haya participación ciudadana, pero no en lo político, lo político que se quede en ese escenario y vayámonos a lo técnico para que la ciudadanía conozca lo técnico y financiero del proyecto del Batan y el beneficio que tendrá para el estado”.

Cuestionado sobre algunas declaraciones en donde sus compañeros de oposición argumentaron que las reglas fueron opaca, el también presidente de las Comisiones Unidas donde se discute el proyecto que propuso el gobernador, Mauricio Kuri González para garantizar el abasto de agua por los próximos 20 años, refirió que más bien, sus homólogos no leyeron bien la convocatoria.

“La convocatoria fue muy clara y decía que se debía dar el nombre de la persona que iba a participar el cual debía ser un especialista en la materia y dimos como cuatro o cinco opciones, es decir, podía hablar del tema financiero, técnico o medio ambiental del proyecto, que nos dijeran el tema a tratar y el currículum y ni el tema ni el currículum no dieron, es decir, creo que vale la pena que venga completo todo para que se pueda dar el foro pues hubo quienes sí lo hicieron y ahí está la información, desagraciadamente no pudieron estar en el foro teniendo las ganas de dar información porque se canceló”.