Foro sobre Reforma Electoral, otra más de las simulaciones de Morena: PAN Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 18:29:43
Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- Los Foros sobre la Reforma Electoral no son más que otra de las simulaciones de Morena y sus perversos aliados, para mantener en crisis a Michoacán y al país, advirtió Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente de Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Quintana Martínez dejó en claro que Acción Nacional no será comparsa, ni cómplice, de ninguna de las farsas o engaños con los que Morena tiene en crisis a Michoacán y al país.

“Que quede claro: Morena pretende continuar engañando a los mexicanos al simular y legitimar una apertura a partidos de oposición que, en los últimos siete años, no ha existido ni existirá con sus gobiernos autoritarios y dictatoriales.

El Jefe Estatal del PAN en Michoacán, reiteró que Acción Nacional continuará siendo una oposición responsable y a la altura de las necesidades de Michoacán y del país, por lo que el estado se pintará de azul en el 2027.

“La desesperación de los cacicazgos de Morena y sus aliados es evidente; siempre tratan de legitimar sus reuniones partidistas como ridículos foros, en los que solo queda en evidencia su división, las pugnas, las traiciones y las amenazas veladas entre sus propias tribus y grupos gansteriles”, precisó Quintana Martínez.

