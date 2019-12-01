Formalizan SEGOB y ANADE Querétaro alianza en beneficio de grupos vulnerables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 14:14:29
Querétaro, Querétaro, 12 de marzo del 2026.- Con el propósito de generar una alianza entre el sector público y el gremio jurídico organizado, orientado a posicionar el conocimiento profesional al servicio de quienes más lo necesitan, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Colegio de Abogados Querétaro A.C., presidido por Diana Lorena Arenas Saldaña.

El funcionario estatal reconoció la experiencia jurídica de las y los abogados que integran esta asociación en materias corporativa, mercantil, laboral y administrativa, ámbitos que, dijo, resultan fundamentales para el desarrollo económico y la certeza jurídica en la entidad.

“Además de su actividad profesional cotidiana, hoy demuestran también un compromiso con la responsabilidad social del ejercicio del derecho. A través de este convenio, su experiencia podrá contribuir a fortalecer el trabajo de asociaciones civiles, apoyar a instituciones de asistencia social y brindar orientación jurídica a personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios legales”, aseguró.

Gudiño Torres resaltó que para el gobernador Mauricio Kuri González, es primordial construir puentes de colaboración con las organizaciones profesionales y con la sociedad civil, por lo que destacó que esta sinergia tiene un impacto importante, al acercar el derecho a la sociedad, lo que significa fortalecer el Estado de Derecho para seguir siendo ejemplo a nivel nacional.

Además, consideró que la coordinación institucional y la participación de los distintos sectores de la sociedad, permiten generar soluciones más eficaces y con mayor impacto social.

La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en Querétaro, Diana Lorena Arenas Saldaña, mencionó que, a través de este convenio, agremiados del estado y también del país, brindarán asesorías jurídicas y trabajo pro bono a personas y grupos vulnerables que lo necesiten. 

 

