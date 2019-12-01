Formaliza Sacramento, California, consentimiento para lograr Hermanamiento con Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:35:37
Morelia, Michoacán; 17 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Sacramento, California, aprobó el consentimiento para iniciar formalmente una relación de Ciudades Hermanas con Morelia, lo que consolida el esfuerzo del Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar por establecer vínculos de cooperación y apoyo con esta ciudad de Estados Unidos. 

Cabe destacar que la aprobación se dio por iniciativa de Eric Guerra, originario de Jeráhuaro (localidad de Zinapécuaro, Michoacán) y Concejal de Sacramento, con quien el alcalde Alfonso Martínez ha mantenido un importante seguimiento en temas de colaboración para beneficio de ambas poblaciones. 

En días recientes, el edil mantuvo una reunión virtual con el Concejal, en la que coincidieron que ambas ciudades pueden apoyarse entre sí en temas como salud, educación, economía y sobre todo turismo, al contar Morelia actualmente con un vuelo directo a Sacramento como parte de la expansión de rutas aéreas de la capital. 

Alfonso Martínez destacó que las familias de Sacramento pueden visitar Morelia para ver a seres queridos, hacer turismo e invertir en negocios; mientras que Eric Guerra expresó que las nuevas generaciones de mexicanos en su territorio quieren conocer Michoacán y su capital. 

Consolidando puentes que expanden la cooperación entre ciudades hermanas y el turismo para Morelia, el Gobierno de Alfonso Martínez sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

