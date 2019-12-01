FNLS marchará este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.— Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) anunciaron que este domingo 4 de octubre realizarán una marcha que partirá del monumento a Lázaro Cárdenas y avanzará hacia el Palacio de Gobierno en Morelia , donde prevén efectuar un mitin. La movilización se llevará a cabo mientras continúa el operativo de seguridad en los alrededores del primer cuadro de la ciudad.

En rueda de prensa, los integrantes del Frente exigieron que se respete su derecho a la libre manifestación y reiteraron su rechazo a que el pasado 1 de octubre se les impidiera instalar su plantón en la plaza Melchor Ocampo. Señalaron que cada año colocan ahí su campamento como parte de la jornada por el Día de la Dignidad, la Lucha y la Resistencia de los Pueblos Indígenas, una actividad que afirmaron realizan desde hace más de dos décadas.

El FNLS también cuestionó el operativo de seguridad, pues considera que restringe el acceso de las organizaciones que buscan manifestarse en el Centro Histórico. Calificaron las medidas como un “estado de excepción” y sostuvo que las limitaciones al derecho a la protesta han afectado a distintos sectores y movilizaciones realizadas en Morelia durante los primeros días de octubre.

Entre las demandas de la organización están presentación con vida de personas desaparecidas, la libertad de presos políticos y el cese a la represión.

El Frente responsabilizó a los gobiernos municipal y estatal por las restricciones que, asegura, se han impuesto a las manifestaciones.

Indicaron que su manifestación del día de mañana es pacífica, pero hacen responsables a la administración Estatal y municipal de Morelia, ante cualquier agresión de la que sean objeto.