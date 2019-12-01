Fito Torres llama a la consciencia social frente al grave incremento de casos de sarampión

Fito Torres llama a la consciencia social frente al grave incremento de casos de sarampión
Fecha: 11 de Febrero de 2026
Morelia, Michoacán, 11 de febrero del 2026.– Ante los recientes reportes del incremento de casos de sarampión en el país, Adolfo Fito Torres hizo un llamado a la sociedad para actuar con responsabilidad y fortalecer las medidas de prevención, destacando la importancia de acudir oportunamente a los centros de vacunación.

“El sarampión es una enfermedad prevenible. Hoy más que nunca necesitamos conciencia social, compromiso y acciones responsables. Vacunarse no es solo una decisión individual, es una responsabilidad colectiva”, señaló.

Fito Torres subrayó que toda la población vulnerable debe asegurarse de contar con sus esquemas de vacunación completos, especialmente niñas y niños, ya que la inmunización representa la principal barrera de protección frente a este tipo de enfermedades. “Es fundamental cumplir con los esquemas de vacunación de nuestras hijas e hijos. La prevención comienza en casa, pero se fortalece cuando actuamos como sociedad. Solo así podremos contener esta crisis de salud pública”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para mantenerse atentos a cualquier síntoma, recordando que, ante la presencia de fiebre, erupciones cutáneas u otros signos compatibles con la enfermedad, es indispensable evitar la exposición a otras personas, “Si algún niño, niña o cualquier persona presenta síntomas, lo más responsable es permanecer en casa y buscar atención médica. Evitar la propagación también es una forma de cuidar a los demás”, añadió.

Adolfo Fito Torres insistió en que la prevención, la información responsable y la participación ciudadana son claves para proteger la salud pública y evitar mayores consecuencias.

