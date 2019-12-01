Fiscalía de Querétaro triplica detenciones e incrementa operatividad 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:12:01

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- De enero a fecha, la Fiscalía General del Estado registró un incremento histórico en la operatividad de la institución y la puesta en marcha del primer programa de derechos humanos en la historia de la dependencia estatal, confirmó el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández.

“La Fiscalía reportó un incremento significativo en las acciones de investigación. En 2025 se realizaron mil 807 cateos, cifra que superó los 2 mil desde la implementación del programa Sinergia.

Esto representa entre cuatro y cinco veces más operativos que en años anteriores, lo que ha permitido aumentar también los aseguramientos, que crecieron hasta cinco veces en comparación con periodos previos.

Hernández aseguró que estos resultados posicionan a la Fiscalía de Querétaro a nivel nacional por su capacidad operativa y el desahogo de técnicas de investigación, gracias al trabajo conjunto con instituciones de seguridad estatales y federales. “La institución ha pasado de 600 cateos a 1,800 en una anualidad, lo que refleja un crecimiento sustancial en la procuración de justicia”.

Explicó que, en los primeros cuatro meses del año se ejecutaron 704 cateos, cifra superior a la registrada en todo 2024 y que refleja el fortalecimiento de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Subrayó que la coordinación absoluta entre las corporaciones de seguridad y el intercambio de información han permitido triplicar el número de detenidos, alcanzando 126 aseguramientos, el doble de lo que se lograba en un año completo.

Enfatizó que la disminución de la incidencia delictiva responde a la operatividad conjunta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, tanto en materia de prevención como de investigación. “Esto demuestra el compromiso y las acciones que estamos realizando”.

En otro tema, De Jesús Hernández informó que la incidencia de delitos patrimoniales continúa a la baja en la entidad, con reducciones notables en diversas modalidades de robo durante el periodo 2025-2026.

“De acuerdo con las cifras presentadas, entre 2025 y 2026 se registró una disminución del 29.5 por ciento en robos con violencia, mientras que en el comparativo 2024-2025 la reducción alcanzó el 34.64 por ciento”.

Aclaró que la tendencia refleja un descenso sostenido en la incidencia delictiva, no solo en delitos de alto impacto, sino también en aquellos que afectan directamente el patrimonio de las familias”.

Aseveró que, por modalidad, algunos rubros presentan reducciones superiores al 50 por ciento con casos como el robo de vehículo, casa habitación, motocicleta y negocio, donde las cifras muestran caídas de hasta 76 por ciento. “La estrategia está funcionando, no solamente disminuye la incidencia de delitos de tráfico, sino también los patrimoniales”.

En el ámbito institucional, anunció la creación del primer programa de derechos humanos de la Fiscalía, convirtiendo a Querétaro en la segunda entidad del país en contar con un instrumento de promoción y protección en esta materia.

“El compromiso fue fortalecer la institución con coordinación absoluta y estricto respeto a los derechos humanos”.

Recordó que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Seguridad de Querétaro, que en su artículo 12 institucionaliza la estrategia. La reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 23 de febrero de 2026, tras su aprobación el 28 de enero.

“Agradezco la sensibilidad y apoyo de los diputados de todas las fuerzas políticas, quienes coincidieron en que la estrategia está dando resultados tangibles, con estos avances, la Fiscalía de Querétaro se posiciona como referente nacional en operatividad, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos”.