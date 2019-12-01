Fiscalía de Michoacán despide con homenaje a Julio Meza Gaona

Fiscalía de Michoacán despide con homenaje a Julio Meza Gaona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 20:17:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán rindieron un homenaje póstumo a Julio Meza Gaona, adscrito al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, quien fue asesinado la noche del pasado jueves en la capital michoacana.

Durante la ceremonia luctuosa, familiares, amigos, compañeros de trabajo y autoridades de la institución despidieron al exmando policiaco y expresaron sus condolencias y solidaridad con sus seres queridos ante esta irreparable pérdida.

Como se informó oportunamente, Julio Meza Gaona fue atacado a balazos cuando llegó, acompañado de su familia, a una taquería ubicada sobre la avenida Acueducto.

De acuerdo con las investigaciones, había estacionado su camioneta a unos metros del establecimiento y, al descender para dirigirse al negocio, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

La Fiscalía General del Estado informó que la principal línea de investigación apunta a un intento de robo de la camioneta.

Las investigaciones continúan a cargo de la institución con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos e identificar a los responsables del homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan fuga de internos en penal de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda
Conductor pierde la vida tras chocar contra camión de pasajeros en la autopista Siglo XXI
Pierde la vida trabajador tras caer del techo de una fábrica en Morelia
Identifican a víctimas y heridos tras ataque en velorio de Álvaro Obregón
Más información de la categoria
Reportan fuga de internos en penal de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda
FGR asegura dos tigres blancos durante cateo en un domicilio de Durango
Morena no defiende la soberanía porque permite relación de autoridades con el crimen organizado: Memo Valencia
Conagua Michoacán avanza con la rehabilitación de plantas de tratamiento en Pátzcuaro
Comentarios