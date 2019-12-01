Fiscalía de Michoacán despide con homenaje a Julio Meza Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 20:17:24

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán rindieron un homenaje póstumo a Julio Meza Gaona, adscrito al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, quien fue asesinado la noche del pasado jueves en la capital michoacana.

Durante la ceremonia luctuosa, familiares, amigos, compañeros de trabajo y autoridades de la institución despidieron al exmando policiaco y expresaron sus condolencias y solidaridad con sus seres queridos ante esta irreparable pérdida.

Como se informó oportunamente, Julio Meza Gaona fue atacado a balazos cuando llegó, acompañado de su familia, a una taquería ubicada sobre la avenida Acueducto.

De acuerdo con las investigaciones, había estacionado su camioneta a unos metros del establecimiento y, al descender para dirigirse al negocio, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

La Fiscalía General del Estado informó que la principal línea de investigación apunta a un intento de robo de la camioneta.

Las investigaciones continúan a cargo de la institución con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos e identificar a los responsables del homicidio.