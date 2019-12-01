Fiscalía buscará obligar a funcionaria de Uruapan a declarar por homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 15:48:49

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) recurrirá a medidas de apremio para lograr que Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, comparezca ante el Ministerio Público, luego de que ignorara tres citatorios relacionados con la investigación por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía, informó este miércoles que las inasistencias de la funcionaria han obstaculizado la realización de diversas diligencias necesarias para el avance de las indagatorias.

Aunque no detalló qué mecanismo utilizará la institución para garantizar su comparecencia, el funcionario confirmó que se tomarán medidas para que Vargas Rauda atienda el requerimiento ministerial.

De acuerdo con información proporcionada previamente por la FGE, la secretaria municipal tiene vínculos familiares con tres personas señaladas como presuntas implicadas en el homicidio. Se trata de Alejandro “N”, alias “Macas”, quien formaba parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo, de quien es madre; así como de Alexis Jesús “N”, conocido como “El Brilloso”, y Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”, quienes son sus sobrinos.

La Fiscalía no ha precisado cuándo se hará efectiva la comparecencia ni qué medidas específicas se aplicarán para concretarla.

La institución aclaró que el requerimiento para que la funcionaria rinda declaración forma parte de las diligencias de investigación y que su inasistencia a los citatorios no implica, por sí misma, que se le atribuya responsabilidad en el asesinato.