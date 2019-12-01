Fiscal federal dilata plazo para responder a la petición de condiciones de reclusión de Caro Quintero

Nueva York, Estados Unidos, a 18 de agosto de 2025.- Abogados de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y quien es acusado del secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, presentaron una moción en la cual solicitaban que hubiera mejores condiciones de reclusión para su cliente, motivo por el cual el Departamento de justicia de Estados Unidos solicitó una prórroga para responder a dicha petición.

Fue el pasado 9 de agosto cuando la defensa del narcotraficante mexicano solicitó a un juez de distrito la supresión de las medidas de aislamiento a las que está sometido su cliente, pues aseguran que se encuentra en una celda pequeña y sin ventanas, permaneciendo solo 23 horas del día, sin derecho a mantener contacto con sus familiares.

Originalmente el gobierno de los Estados Unidos, tenía hasta el día 18 de agosto del año en curso para responder lo pedido por los abogados de Caro Quintero, pero Joseph Nocella, fiscal federal, solicitó extender el plazo, moviéndose hasta el próximo 15 de septiembre.

El fiscal explicó que hizo esa petición de que se moviera la fecha por que, para responder a la solicitud pedida por los abogados de Quintero, se requiere una coordinación entre las instancias de la Oficina de Prisiones, la Oficina de Operaciones de Cumplimiento y el Centro de Detención Metropolitana.