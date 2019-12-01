Fiscal de Querétaro se reúne con el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado para coordinar mecanismos de colaboración entre ambas instituciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 15:18:13

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero de 2026.- El fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo un encuentro de trabajo con Braulio Guerra Urbiola, Magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de procuración y administración de justicia.

Durante la reunión, se destacó la importancia de consolidar el trabajo en Sinergia como un modelo que trasciende la operatividad, al permitir la articulación de capacidades institucionales, el intercambio de criterios y el fortalecimiento de procesos que garanticen el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso.

La Fiscalía de Querétaro refrenda su compromiso de colaborar de manera permanente con el Poder Judicial, fortaleciendo la procuración de justicia bajo principios de legalidad y Sinergia interinstitucional.