Fiscal de Querétaro se reúne con el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado para coordinar mecanismos de colaboración entre ambas instituciones

Fiscal de Querétaro se reúne con el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado para coordinar mecanismos de colaboración entre ambas instituciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 15:18:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero de 2026.- El fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo un encuentro de trabajo con Braulio Guerra Urbiola, Magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de procuración y administración de justicia.

Durante la reunión, se destacó la importancia de consolidar el trabajo en Sinergia como un modelo que trasciende la operatividad, al permitir la articulación de capacidades institucionales, el intercambio de criterios y el fortalecimiento de procesos que garanticen el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso.

La Fiscalía de Querétaro refrenda su compromiso de colaborar de manera permanente con el Poder Judicial, fortaleciendo la procuración de justicia bajo principios de legalidad y Sinergia interinstitucional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Localiza la Policía Morelia a menor reportada como desaparecida en la colonia Industrial
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Más información de la categoria
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
"El Botox" y dos escoltas fueron capturados en Santa Ana Amatlán, Michoacán; salen a la luz nuevos detalles de la detención
Harfuch revela detalles del operativo que llevó a la captura de “El Bótox” en Michoacán; saltó de su casa y fue alcanzado por agente mujer
Lupe Mora celebra detención de "El Botox" pero duda del fin de las extorsiones en Michoacán
Comentarios