Fiscal de Chihuahua podría comparecer ante el Senado por caso de agentes estadounidenses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 19:55:27

Ciudad de México, 21 de abril de 22026.- Senadores de Morena y del Partido Verde no descartan citar a comparecer al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, para que explique el caso de los dos agentes de Estados Unidos que fallecieron en un accidente en la entidad.

El tema ha generado cuestionamientos en torno a las actividades que realizaban los agentes en territorio mexicano, ya que hasta el momento no se ha aclarado su presencia en el país.

Legisladores han señalado la posibilidad de que exista una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución, debido a que la cooperación con agentes extranjeros es una facultad que corresponde al gobierno federal.

El senador Javier Corral advirtió que el Senado podría llamar a comparecer al fiscal e incluso analizar posibles sanciones en caso de detectarse irregularidades.

Por su parte, el legislador Manuel Velasco señaló que, de confirmarse anomalías, el funcionario deberá ofrecer explicaciones claras sobre lo ocurrido.