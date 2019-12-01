Firman convenio de colaboración la Secretaría del Bienestar de Michoacán y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda y la secretaria del Bienestar del Gobierno de Michoacán (SEDEBI), Andrea Janet Serna Hernández, signaron un convenio de colaboración con el objetivo de formalizar el trabajo coordinado que han venido realizando a favor de la ciudadanía michoacana.

En el acto el ombudsperson dijo que la autonomía institucional del organismo no le impide trabajar con instituciones gubernamentales y menos cuando se trata de atender a quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.

Agregó que la CEDH tiene que ser una institución que participe activamente en la construcción de las políticas que garanticen el acceso a los derechos humanos y que va de la mano con la política del bienestar, que es sumamente relevante.

Por su parte, la titular de SEDEBI, se congratuló por el establecimiento de este convenio que contribuirá a fortalecer los servicios que ofrece la dependencia estatal, sobre todo en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad.

Agregó que las acciones serán descentralizadas con el objetivo de llegar al interior del Estado, a través de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) con los que cuenta la dependencia.

En su turno, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, detalló que uno de los pilares de esta colaboración será la impartición de talleres de Lengua de Señas Mexicana (LSM) a personal de la SEDEBI, pues se trata de una herramienta esencial para reducir las barreras de comunicación y garantizar el acceso pleno a servicios, programas y derechos.

Agregó que con esta acción se fortalecerá la coordinación y vigilancia de la aplicación de políticas y programas de prevención y atención a grupos sociales de atención prioritaria, tales como mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas con orientación sexual diversa, personas en situación de calle y afrodescendientes, entre otros.

Reconoció que la inclusión no es solamente un ideal, sino una responsabilidad compartida que requiere voluntad, políticas públicas efectivas y la participación activa de la sociedad.