Firman convenio de Colaboración Congreso del Estado y Contraloría del Estado de Michoacán para usar el sistema SERMICH 2.0

Morelia, Mich., a 28 de octubre del 2026.- El Congreso del Estado a través del presidente de la Mesa Directiva, diputado Baltazar Gaona García y la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, representada por el titular, Francisco Ramírez Flores, firmaron un convenio de colaboración en materia del uso del sistema electrónico de entrega-recepción del estado de Michoacán (SERMICH 2.0), con la finalidad de fortalecer la transparencia en los procesos de entrega-recepción de este Poder Legislativo.

El diputado Baltazar Gaona, reconoció la visión del Gobierno del Estado para poder transitar a un gobierno digital y que obliga al Congreso del Estado a dar pasos en esta misma ruta y celebró la firma de este convenio para transparentar todo el actuar de quienes tienen una responsabilidad en este Poder Legislativo.

La encargada de despacho de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, informó que este convenio de colaboración, más allá de que el Poder Legislativo pueda hacer uso de este sistema SERMICH 2.0, también se refiere a la capacitación y orientación por parte del personal de la Contraloría del Estado a la Contraloría Interna del Congreso del Estado.

Este convenio representa no solo el acceso a este sistema electrónico propiedad del Gobierno del Estado, sino que también se tendrá el apoyo técnico y de capacitación que se requiera para efecto de que el Congreso esté en condiciones de contar con un sistema que le permita tener con claridad y certeza lo que se entrega a los servidores públicos en próximas legislaturas.

Con este sistema, quienes dejan algún cargo, entregan los asuntos relevantes, los bienes muebles, inmuebles, tema financiero, personal, inventarios en activos que hay y en consecuencia quienes reciben pueden conocer más ampliamente todo estos daros.