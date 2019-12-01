Firma Mauricio Kuri Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó vía Zoom en la Conferencia del Pueblo, donde de manera remota se llevó a cabo la firma del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres.

Al tomar la palabra, Kuri González aseguró que en Querétaro se está trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que afirmó que su administración se sumará a todas las acciones que abonen a ello.

Dicho acuerdo contempla la difusión de una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural. Acompañar el proceso de homologación del tipo penal del abuso sexual y en coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Asimismo, se pone a disposición de las víctimas el número 079, opción uno, para seguimiento.

Además, se instalará una mesa de coordinación con las instancias de movilidad para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado; homologar las leyes a favor de las mujeres, la creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia este sector.

Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato respetuoso entre niños y niñas; capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género.

Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres. Así como acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio.