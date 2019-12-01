Firma Felifer Macías Convenio de Regularización de Negociaciones Comerciales

Firma Felifer Macías Convenio de Regularización de Negociaciones Comerciales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 19:17:41
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Querétaro, Querétaro, a 09 de abril de 2026.- Con el objetivo de firmar el Convenio de Regularización de Negociaciones Comerciales, en específico, sobre la venta de bebidas alcohólicas en el estado, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió a la Reunión Interinstitucional con Municipios de la Zona Metropolitana.

Destacó que es importante esa coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y con todos los municipios metropolitanos en favor de regularizar el comercio de alcohol, para que, de esta forma, se puedan brindar entornos seguros en todo momento para las y los ciudadanos.

Manifestó que esta firma de convenio de colaboración permitirá una mejor vigilancia, que brindará mayor orden y se harán cumplir las leyes, con el propósito de que exista paz, una mejor convivencia social, promover la seguridad y con ello velar por la tranquilidad de las familias en el municipio de Querétaro.

Adicionalmente, el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño, subrayó la importancia de brindar la oportunidad y la facilidad a los comercios de obtener su licencia de venta de alcohol para que puedan regularizarse y con ello exista el orden y la seguridad dentro del estado de Querétaro y los municipios que se involucran en este convenio.

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