Firma Beatriz Robles convenio con el Centro de Innovación en Derechos Humanos A.C.
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 16:49:02
Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- La senadora queretana del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Beatriz Robles Gutiérrez firmó un convenio de colaboración de un año con el Centro de Innovación en Derechos Humanos A.C., representado por Sergio Iván Arellano Ramos, para promover y garantizar los derechos fundamentales de las y los queretanos. 

Beatriz Robles, destacó que este acuerdo busca ofrecer servicio social pro persona e impulsar la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos a través de talleres, cursos y publicaciones; además facilitará programas gratuitos de asesoría jurídica, representación legal y capacitación en Querétaro, enfocándose en personas vulnerables.  

“El Centro de Innovación en Derechos Humanos implementará litigio estratégico para una protección integral de las personas solicitantes, las asesorías jurídicas gratuitas se ofrecerán en Fray Junípero Serra #30, en la colonia Bosques del Acueducto (en la capital queretana) previa cita con Sergio Iván Arellano Ramos y María Mercedes Martínez Morales”, dijo.

