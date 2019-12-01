Finiquitan juicio político contra alcaldesa de Coalcomán

Finiquitan juicio político contra alcaldesa de Coalcomán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:47:36
Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.– El proceso de juicio político iniciado a principios de año contra Anavel Áviles Castrejón, presidenta municipal de Coalcomán, quedó finiquitado, confirmaron fuentes legislativas.

Al respecto, Alfonso Janitzio Chávez Andrade, diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional del órgano legislativo del Congreso local, apuntó que la decisión de concluir el caso se debió a que recibieron un dictamen de la federación, basado en una orden judicial.

"Ellos alegaban que el proceso no fue el adecuado digo, no por parte nuestra, sino por parte de las autoridades judiciales—, entonces fue por eso que el tema se abandonó, ya no nos tocó a nosotros trabajar en ello... De la PGR, recibimos una orden de un juez, entonces pues ahí abandonamos nosotros en la comisión el tema, pero no lo abordamos, se suspendió", detalló el legislador panista.

La legislatura local se limitó a acatar la orden, sin profundizar en los detalles específicos de las violaciones procesales alegadas por el juez.

El proceso de juicio surgió a raíz de la difusión, el año pasado, de videos en redes sociales donde se observa al conductor de un evento infantil pidiendo a los niños agradecer a presuntos líderes criminales por la donación de juguetes, evento efectuado en una plaza de Coalcomán.

En otro material gráfico, durante el 193 aniversario del municipio, se reprodujo un corrido con una interpretación que hacía alusión a un capo.

