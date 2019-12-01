Fiestas patrias, motivo para reflexionar sobre nuestra libertad, derechos y soberanía: Morón

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025.- En el marco de las fiestas patrias, el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, llamó al pueblo de México a reflexionar sobre la importancia de defender la libertad, derechos y soberanía nacional, ante las afrentas del neoliberalismo y el intervencionismo extranjero.

El legislador, recordó que la lucha por la independencia de México nació por el deseo justicia, ante la opresión y desigualdad que se vivía en la época, lo que obliga a analizar sobre la importancia de continuar en búsqueda del bienestar social y de exponer firmeza ante hechos como de los que son víctimas migrantes mexicanos en Estados Unidos.

"Hoy a 215 años de la celebración de nuestra Independencia Nacional, los mexicanos estamos obligados a reflexionar sobre la importancia del respeto a nuestros derechos y libertades sociales y políticas, dentro y fuera del territorio nacional, por eso desde aquí, reprobamos cualquier acto o acontecimiento político que atente contra los derechos humanos de nuestros mexicanos en el extranjero", sentenció.

Añadió que las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, no solo son fechas conmemorativas, sino la celebración de la libertad, la diversidad cultural y de la unidad del pueblo mexicano por hacer respetar su identidad.

"En un mundo globalizado y amenazado constantemente por los intereses económicos y políticos extranjeros, impuestos por el sistema neoliberal y neoimperialista mundial, estas celebraciones ayudan a reafirmar los principios de libertad, defensa de nuestra soberanía y conservación de nuestra independencia nacional", finalizó.