Fideicomiso de la UAQ, es exclusivo para el pago de pensiones y jubilaciones: Silvia Amaya Llano

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- Los 2 mil 778 millones 90 mil 797 pesos del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que aprobó el comité técnico sólo se aplicará exclusivamente para este fin, aclaró Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

“El fideicomiso fue constituido con un propósito muy claro: garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones del personal académico de la universidad. No puede utilizarse para ningún otro propósito”.

Recordó que este fideicomiso se creó en 2007, se firmó el 4 de abril de 2008 y estableció que el fideicomiso estaría administrado por un comité técnico con representantes de la UAQ y del Sindicato Único del Personal Académico (SUPAUAQ), mientras que la institución bancaria Banorte fungiría como fiduciaria encargada de resguardar los recursos.

Cuestionada sobre si habrá un candado para evitar que este recurso se emplee para otros fines, entre ellos políticos, Amaya Llano aclaró que el objetivo de crear este Fideicomiso se debe a la desinformación que ha generado incertidumbre entre los jubilados, pero es exclusivo al pago de pensiones y jubilaciones.

“Las transferencias se harán únicamente a través de una cuenta institucional separada del resto de los recursos de la universidad, con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y auditoría de cada movimiento”.

Destacó que a lo largo de 17 años que tiene este Fideicomiso se ha manejado con rigurosidad sobre todo porque no se somete a votación y por ello ha crecido 25 veces más desde su origen.

Recordó que pese a que son mil 200 docentes que se encuentran en este status de jubilados y pensionados, sólo 850 recibirán este beneficio.

“Cada año, esta casa de estudios asigna el 30 por ciento del total de los recursos universitarios para el pago de ese personal”.

Enfatizó que existen las garantías de la estabilidad del Fideicomiso y todas las transferencias derivadas del Fideicomiso se realizan a través de una cuenta bancaria para este fin, con mecanismos que salvaguardan los derechos del personal jubilado y pensionado.

“El Fideicomiso se concibió con una finalidad social que es honrar la jubilación digna del personal académico y el fondo está en condiciones de cumplir las finalidades para el que fue creado”.

Aclaró que esta bolsa no es un fondo de ahorro, no es un recurso del que se pueda disponer a elección, sino que es un instrumento legal para un fin específico.