Fibra óptica de comunicación, cable caído en teleférico de Morelia, afirma gobernador; no hay situaciones de riesgo, dijo

Morelia, Michoacán, a 13 de julio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el cable caído en la construcción del teleférico de Morelia en la colonia Primo Tapia, es un cable de fibra óptica que estaba en instalación, sin embargo, la tromba y los fuertes vientos tiraron lo tiraron y dejaron daños menores a viviendas de la zona.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aclaró que no se trata del cable transportador de las cabinas, pues ese es de dimensiones más elevadas, además de que aún no se coloca; recalcó que no hay situaciones de riesgo con dicho medio de transporte. Asimismo, enfatizó, la aseguradora habrá de hacerse cargo de los daños que la situación haya dejado.

Explicó, los teleféricos del mundo, en su gran mayoría, están instalados en lugares del mundo con climas invernales, tormentas eléctricas, de nieve, o fuertes vientos, de manera que no hay ningún riesgo para su operatividad.

Ramírez Bedolla subrayó, es una situación que ocurrió durante instalación de un cable secundario, que es el de telecomunicaciones en una situación de lluvia intensa y repentina, sin embargo, se atiende la situación en coordinación con Protección Civil estatal, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.