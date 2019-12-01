FGE Querétaro determinará detención de presuntos homicidas de policía municipal: Chepe Guerrero

Corregidora, Querétaro, a 19 de agosto 2025.- Será la Fiscalía General del Estado de Querétaro la que determine y confirme la detención de tres personas relacionadas con el homicidio del elemento de la policía municipal que fue asesinado en julio pasado, confirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

“Yo estoy a la espera de lo que determine tanto la Fiscalía General del Estado, como las autoridades en materia judicial. No quisiera adelantarme porque no tengo mayores elementos para comentar más que los que se dio a conocer en días pasados a través de un video y de unas notas periodísticas”.

Autoridades del municipio de Seguridad Pública de Irapuato informaron sobre la detención de tres hombres señalados por su presunta participación en el homicidio de osé Luis Corona Zavala, policía municipal de Corregidora, quien fue asesinado el 11 de julio pasado. Durante una persecución fuerpn aprehendido Carlos Ángel, de 29 años; Alexander de 24 y Diego Alfonso, de 19 años a quienes además se les aseguraron varias dosis de droga.

Guerrero Trápala afirmó que en este momento estas personas están siendo investigadas por la dependencia estatal, quien se encargará de establecer la situación jurídica de los imputados.

“Tuve conocimiento de esta detención, pero lo demás está en manos tanto de la Fiscalía y de la justicia”.

Sobre la reunión que sostuvo en días pasados con Agustín Arango García, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que les encomendó a seguir promoviendo la marca de Acción Nacional en los espacios adecuados, en los horarios y tiempos establecidos.

“Nuestra intención es primero y con toda claridad lo digo, fortalecer y acompañar al gobernador del estado, en segundo lugar, trabajar por la unidad de Acción Nacional y seguir promoviendo a nuestro partido, así como los logros de sus gobiernos, sus postulados en todos los auditorios que podamos y que sea adecuado hacerlo”.

Adelantó que habrá otros encuentros a futuro en los que dialogará con el dirigente del instituto político al que pertenece para seguir construyendo en unidad y fortaleciendo al PAN en un proceso de selección de candidato a gobernador adecuado y lo que está demandando la sociedad en general.

“En esa reunión estuvimos Agustín Dorantes Lámbarri, Luis Nava Guerrero, Marco del Prete Tercero, Felifer Macías Olvera y yo quienes hemos levantado la mano para ser los candidatos para gobernador el estado en las próximas elecciones”.