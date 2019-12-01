FGE capacita a personal del CEEAV para reforzar atención a víctimas de desaparición

FGE capacita a personal del CEEAV para reforzar atención a víctimas de desaparición
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 20:30:19
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Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Con el objetivo de mejorar la atención que reciben las víctimas de desaparición y fortalecer la coordinación entre instituciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán impartió una capacitación especializada a personal del Centro Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

La actividad fue organizada por la Dirección de Vinculación y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, y reunió a 20 asesoras y asesores jurídicos del CEEAV.

La capacitación estuvo a cargo de las agentes del Ministerio Público Angélica Aguilera Guzmán y María Adilenne Castañeda Gutiérrez, quienes abordaron temas relacionados con los derechos de las víctimas, la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación y los procedimientos jurídicos en casos de desaparición.

Durante la jornada se enfatizó la importancia de garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad, favorecer su participación en los procesos de búsqueda, aplicar enfoques diferenciados para personas en situación de vulnerabilidad y ofrecer una atención con perspectiva de derechos humanos, evitando cualquier forma de revictimización.

Asimismo, se destacó el papel que desempeñan las y los asesores jurídicos como coadyuvantes en las investigaciones, al contribuir a la protección de las víctimas indirectas y al fortalecimiento de los procesos de procuración de justicia.

Con estas acciones, la FGE de Michoacán señaló que mantiene su compromiso de impulsar la capacitación continua del personal encargado de atender a las víctimas, además de fortalecer la colaboración entre instituciones para brindar un servicio digno, empático y respetuoso de los derechos humanos.

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