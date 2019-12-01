Festejan a San Juan Bautista en comunidad de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 18:34:44

Celaya, Guanajuato, a 17 de febrero de 2026.- Más de 10,000 habitantes de San Juan de la Vega, así como extranjeros de Estados Unidos e Italia y de municipios aledaños se concentraron para festejar a su santo patrón San Juan Bautista.

Entre bendiciones y copal familias enteras se formaban para agradecer a su santo en la casa de la familia Centeno Ramírez quienes con 8 meses de anticipación se prepararon en esta ocasión lo recibieron con música de banda en su recorrido así como danzantes

Con gran Fe esperaban hincados para recibir el agua bendita frente a su imagen, y posteriormente recibieron la ofrenda de comida.

Por otra parte decenas de menores y jóvenes que oscilan de entre 9 y 30 años prepararon su polvora en bolsas plásticas para amarrarlas en un marro y detonarlos en un terreno para no afectar a terceras personas sin embargo hasta las 3:00 de la tarde se reportaban 8 lesionados que fue necesario su traslado a un centro médico,

Se espera que en breve las autoridades emitan un comunicado dando a conocer el saldo de la detonación de petardos que realizan cada año durante más de dos décadas.