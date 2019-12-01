Festejan a San Juan Bautista en comunidad de Celaya, Guanajuato

Festejan a San Juan Bautista en comunidad de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 18:34:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 17 de febrero de 2026.- Más de 10,000 habitantes de San Juan de la Vega, así como extranjeros de Estados Unidos e Italia y de municipios aledaños se concentraron para festejar a su santo patrón San Juan Bautista. 

Entre bendiciones y copal familias enteras se formaban para agradecer a su santo en la casa de la familia Centeno Ramírez quienes con 8 meses de anticipación se prepararon en esta ocasión lo recibieron con música de banda en su recorrido así como danzantes

Con gran Fe esperaban hincados para recibir el agua bendita frente a su imagen, y posteriormente  recibieron la ofrenda de comida.

Por otra parte decenas de menores y jóvenes que oscilan de entre 9 y 30 años prepararon su polvora en bolsas plásticas para amarrarlas en un marro y detonarlos en un terreno para no afectar a terceras personas sin embargo hasta las 3:00 de la tarde se reportaban 8 lesionados que fue necesario su traslado a un centro médico,

Se espera que en breve las autoridades emitan un comunicado dando a conocer el saldo de la detonación de petardos que realizan cada año durante más de dos décadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con escopeta “hechiza” y hierba verde
En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes
Hombre se electrocuta y cae de 5 metros de altura en la colonia Álamos de la capital queretana; se encuentra grave
En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Justicia a las cartas en Michoacán: Protestan contra la “Jueza del tarot” por presunta incompetencia y llevar prácticas esotéricas a los juzgados
Grecia Quiroz es víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, no necesita victimizarse: Memo Valencia
Se rompe el obradorismo: Exconsejero jurídico de AMLO vincula a coordinador de asesores de Sheinbaum con el “Rey del huachicol”; ella dice que no habrá indagatorias y responde con García Luna
Alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, presenta pruebas ante la FGE Michoacán para citar a declarar a políticos morenistas
Comentarios