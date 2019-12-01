Fernández Noroña defiende la presunción de inocencia de Guadalupe Taddei 

Fernández Noroña defiende la presunción de inocencia de Guadalupe Taddei 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:26:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, defendió el derecho a la presunción de inocencia de Guadalupe Taddei, luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) traicionó la confianza del pueblo.

El legislador dijo entender las palabras de la mandataria, pero consideró que, incluso cuando existen señalamientos contra una persona, se debe respetar su derecho a ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario.

“Yo creo que se es, aunque todo te incrimine, tienes derecho a la presunta inocencia”, expresó Fernández Noroña al referirse a la situación de Taddei.

Además, el senador consideró que las palabras de Sheinbaum dan respaldo al linchamiento mediático que según él, enfrenta la ex presidenta del INE.

Más información de la categoria
Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán
Detienen en Guanajuato al presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán 
Investigan accidente en secundaria de Hidalgo tras incendio de disfraz de Catrina
Localizan persona sin vida en inmediaciones de la Central de Abastos de la capital queretana
Más información de la categoria
Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán
A dos años del homicidio de Mauricio Cruz en Uruapan, periodistas exigen justicia y avances en la Ley Mauricio
Bellas Artes rendirá homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas
Padre Goyo llama a observar elecciones del 27 por intereses del crimen organizado