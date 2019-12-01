Fernández Noroña defiende la presunción de inocencia de Guadalupe Taddei 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:26:11

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, defendió el derecho a la presunción de inocencia de Guadalupe Taddei, luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) traicionó la confianza del pueblo.

El legislador dijo entender las palabras de la mandataria, pero consideró que, incluso cuando existen señalamientos contra una persona, se debe respetar su derecho a ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario.

“Yo creo que se es, aunque todo te incrimine, tienes derecho a la presunta inocencia”, expresó Fernández Noroña al referirse a la situación de Taddei.

Además, el senador consideró que las palabras de Sheinbaum dan respaldo al linchamiento mediático que según él, enfrenta la ex presidenta del INE.